Dove vedere Real Sociedad-Napoli in tv (Di martedì 27 ottobre 2020) Giovedì sera, il Napoli sfiderà la Real Sociedad nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. La partita sarà trasmessa da Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La telecronaca sarà a cura di Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti, con Massimo Ugolini inviato da bordocampo. Per Diretta Gol la telecronaca sarà di Paolo Ciarravano. L'articolo ilNapolista.

