DIRETTA Atalanta Ajax – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di martedì 27 ottobre 2020) Prima sfida nel proprio stadio in campo europeo per l’Atalanta che affronterà gli olandesi dell’Ajax, che hanno subito una sconfitta interna contro il LIVErpool nella prima partita del girone, mentre gli orobici hanno imposto la loro forza sui danesi del Midtjylland, vincendo 0-4. Le scelte degli allenatori Dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria, l’Atalanta metterà in campo i migliori: Muriel titolare davanti, sarà assistito dal Papu Gomez e da Zapata, con alle spalle Freuler e Pasalic, e Gosens-Hateboer sugli esterni. Non disponibile De Roon causa infortunio, Romero prenderà il posto di Palomino in difesa. Traoré guiderà l’attacco dei lancieri, confermato dopo il pazzesco successo in campionato olandese contro il Venlo, sfida terminata 13-0: il ... Leggi su giornal (Di martedì 27 ottobre 2020) Prima sfida nel proprio stadio in campo europeo per l’che affronterà gli olandesi dell’, che hanno subito una sconfitta interna contro ilrpool nella prima partita del girone, mentre gli orobici hanno imposto la loro forza sui danesi del Midtjylland, vincendo 0-4. Le scelte degli allenatori Dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria, l’metterà in campo i migliori: Muriel titolare davanti, sarà assistito dal Papu Gomez e da Zapata, con alle spalle Freuler e Pasalic, e Gosens-Hateboer sugli esterni. Non disponibile De Roon causa infortunio, Romero prenderà il posto di Palomino in difesa. Traoré guiderà l’attacco dei lancieri, confermato dopo il pazzesco successo in campionato olandese contro il Venlo, sfida terminata 13-0: il ...

