Covid, Ricciardi: in prima fase sfuggiti a diagnosi 700mila sintomatici (Di martedì 27 ottobre 2020) 'E' stato molto grave che, nella prima fase, circa 700mila casi siano 'sfuggiti' alla diagnosi pur avendo i sintomi riconducibili al virus e questo ha favorito molti contagi che si sarebbero potuti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 ottobre 2020) 'E' stato molto grave che, nella, circacasi siano '' allapur avendo i sintomi riconducibili al virus e questo ha favorito molti contagi che si sarebbero potuti ...

Agenzia_Ansa : #Ricciardi: '#Lockdown necessario per #Napoli e #Milano'. 'In queste città si può prendere il #virus anche al bar'… - MediasetTgcom24 : Covid, Ricciardi: 'Le misure del Dpcm non sono sufficienti' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, Ricciardi: in prima fase sfuggiti a diagnosi 700mila sintomatici #WALTERRICCIARDI - infoitsalute : Coronavirus, ultime news di oggi, Ricciardi: “Necessario lockdown a Milano e Napoli”. Proteste in tutta Italia cont… - LeoFiorino : RT @Claire317X: Studio dell’ISS, esamina un campione di 36.806 pazienti deceduti e positivi Covid, calcola età media (80), e su 4.738 carte… -