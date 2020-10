Covid, in Lombardia l’epidemia è fuori controllo: la Regione pensa al lockdown totale (Di martedì 27 ottobre 2020) Epidemia di Covid fuori controllo, la Lombardia verso il lockdown totale La Lombardia potrebbe essere la prima Regione ad adottare un lockdown totale: è quanto emerge da indiscrezioni secondo cui ormai l’epidemia di Covid sarebbe fuori controllo e le misure adottate finora insufficienti e contenere il virus. Dal 22 ottobre, infatti, in Lombardia vige il coprifuoco dalle 23 alle 5, i centri commerciali sono chiusi nel weekend ed è stata imposta la didattica a distanza per tutti gli studenti dei licei. Alle misure della Regione si aggiungono quelle del nuovo Dpcm che prevede, tra le altre cose, la chiusura di bar e ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020) Epidemia di, laverso ilLapotrebbe essere la primaad adottare un: è quanto emerge da indiscrezioni secondo cui ormai l’epidemia disarebbee le misure adottate finora insufficienti e contenere il virus. Dal 22 ottobre, infatti, invige il coprifuoco dalle 23 alle 5, i centri commerciali sono chiusi nel weekend ed è stata imposta la didattica a distanza per tutti gli studenti dei licei. Alle misure dellasi aggiungono quelle del nuovo Dpcm che prevede, tra le altre cose, la chiusura di bar e ...

