Covid corre più veloce dell' Ue

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ilviaggia’Unione Europea. Se, in questa fase convulsa di pandemia, c’è una certezza, è questa. Primo: stando alle preoccupazioni raccolte da Reuters in Commissione europea, le dosi di vaccino prenotate non basteranno per tutti i 450milioni di europei nel 2021 (sempre che siano disponibili per allora). Secondo: il fattore ‘aiuti’. Ci son voluti oltre 5 mesi per disporre dei primi 10 miliardi di euro del fondo ‘Sure’ di sostegno alla disoccupazione, deciso dalla Commissione europea a maggio. Ieri sera Ursula von der Leyen lo ha annunciato all’edizione del Tg1e 20, scelta oculata di comunicazione in un paese che è di nuovo travolto dal virus. Ma la buona notizia fatica ad emergere dall’allarme in corso. ...