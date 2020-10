Covid-19, genitori creano “Codice mamma” per evitare di sottoporre a test i propri figli (Di martedì 27 ottobre 2020) Alcuni genitori hanno creato un accordo “Mom Code” (codice mamma) per evitare di sottoporre a test i loro figli per Covid-19, così da consentire che le scuole rimangano aperte nello Utah. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’ l’obiettivo sarebbe quello di non far chiudere gli istituti e di non far cessare le attività extra-scolastiche, come lo sport. Allarmati gli operatori sanitari che ritengono che saltare i test potrebbe incrementare significativamente la diffusione del virus. A soffiare sul fuoco l’aumento dei positivi nelle ultime ore. Il governatore dello Utah Gary Herbert ha osservato, lo scorso venerdì, che «i casi di Covid-19 sono ai massimi storici». leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Alcunihanno creato un accordo “Mom Code” (codice mamma) perdii loroper-19, così da consentire che le scuole rimangano aperte nello Utah. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’ l’obiettivo sarebbe quello di non far chiudere gli istituti e di non far cessare le attività extra-scolastiche, come lo sport. Allarmati gli operatori sanitari che ritengono che saltare ipotrebbe incrementare significativamente la diffusione del virus. A soffiare sul fuoco l’aumento dei positivi nelle ultime ore. Il governatore dello Utah Gary Herbert ha osservato, lo scorso venerdì, che «i casi di-19 sono ai massimi storici». leggi anche ...

fattoquotidiano : Covid, l’appello di Alberto Zangrillo: “Il virus è tornato a mordere, proteggere genitori e nonni ma mantenere luci… - AleMenichella : @stebellentani Bella strategia! Così i contatti (parlo ad esempio per i bambini) arrivano tutti con i genitori in p… - CLPortland : Più che le ambulanze, la notizia di genitori di amici che finiscono in terapia intensiva. Sapevo che sarebbe succes… - GuidaGenitori : #bruxismo #ansiadenti #ansiaproblemidenti #covidbruxismo #salutedenticovid #salutedentiecoronavirus… - Affaritaliani : Indagine della cooperativa sociale Eco onlus tra gli esperti. Incidenza in aumento in Italia: isolamento, tamponi e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid genitori Congedo Covid per i genitori con figli in quarantena: chi ne può usufruire e chi no Fanpage.it Mara Carfagna mamma per la prima volta: è nata la piccola Vittoria

La gravidanza sarebbe stata scoperta dai due durante il lock down per l’emergenza Coronavirus, e a Gente lei stessa non ha negato la sua preoccupazione nell’apprendere la gioiosa notizia in un momento ...

Aula sporca alla materna Terese, i bambini lasciati due ore in giardino

E' quanto hanno denunciato ieri, Carlos Melero e Anna Simionato, rappresentanti dei genitori della scuola ... come prevede invece il protocollo anti Covid. Giovedì scorso il personale Ames aveva ...

La gravidanza sarebbe stata scoperta dai due durante il lock down per l’emergenza Coronavirus, e a Gente lei stessa non ha negato la sua preoccupazione nell’apprendere la gioiosa notizia in un momento ...E' quanto hanno denunciato ieri, Carlos Melero e Anna Simionato, rappresentanti dei genitori della scuola ... come prevede invece il protocollo anti Covid. Giovedì scorso il personale Ames aveva ...