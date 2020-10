Coronavirus, il tampone costa 50 euro: laboratorio romano nel caos, applicato uno strano sovrapprezzo (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb.

fattoquotidiano : GUALTIERI IN ISOLAMENTO Il coronavirus entra al ministero dell’Economia, leggete cosa accade - borghi_claudio : Oh vedete che non dicevo una cosa campata per aria... anche qui, quanto fiato sprecato, quanta mistificazione del p… - fattoquotidiano : 'LE PERSONE SI INFETTANO IN FILA PER I TEST' “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è ch… - arquer12 : RT @VotersItalia: Lo ripeto, sono ignorante in merito, scusate ma vorrei sapere perché le persone SANE vanno a farsi fare il #tampone . Lav… - daniele19921 : RT @VotersItalia: Lo ripeto, sono ignorante in merito, scusate ma vorrei sapere perché le persone SANE vanno a farsi fare il #tampone . Lav… -