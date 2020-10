Coppa Italia | i convocati di Inzaghi | riecco Moncini | due gli assenti

(Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippoha diramato l’elenco dei 26 calciatoriper la gara diBenevento–Empoli, valevole per il terzo Turno Eliminatorio, in programma domani 28 ottobre, ore 16.00, presso lo stadio “Ciro Vigorito“. Il tecnico giallorosso recupera l’attaccante Gabrielema deve fare ancora a meno di Barba e Iago Falque. Tra inon figura neanche il giovane Sanogo, oltre a Volta (operato) e Del Pinto. PORTIERI: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò. DIFENSORI: Caldirola, Foulon, Glik, Letizia, Maggio, Pastina, Tuia. CENTROCAMPISTI: Dabo, Viola, Schiattarella, Tello, Basit, Masella, Hetemaj, Improta, ...

L’Italia è il primo mercato europeo che ... Eurosport avrà il fascino puro come la neve degli sport invernali: dalla Coppa del Mondo di sci alpino fino agli attesissimi Mondiali di Cortina nel 2021.Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 26 calciatori convocati per la gara di Coppa Italia Benevento-Empoli – III° Turno Eliminatorio – in ...