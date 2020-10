Conte a categorie,oggi ok a dl ristoro,indennizzi subito (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 27 OTT - "Nelle stesse ore in cui lavoravamo alle norme del Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare risorse in tempi record alle categorie penalizzate. oggi alle 15 abbiamo un Cdm in cui ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 27 OTT - "Nelle stesse ore in cui lavoravamo alle norme del Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare risorse in tempi record allepenalizzate.alle 15 abbiamo un Cdm in cui ...

LegaSalvini : ?? CONTE PARLA DI “PICCOLI SACRIFICI”!!! VERGOGNATI, SCARICATE LA VOSTRA INCAPACITÀ SU IMPRESE INNOCENTI, STATE AMM… - msgelmini : Domani, fa sapere Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio incontrerà le associazioni delle categorie più colpite… - c_appendino : Nuovo #dpcm del Presidente Giuseppe Conte. La Città, con tutte le Istituzioni è al lavoro per tutelare le categori… - TV7Benevento : Dl ristori: Conte, 'risorse in tempi record a categorie più penalizzate, oggi Cdm'... - bianca_caimi : RT @cjmimun: 'Nelle stesse ore in cui lavoravamo alle norme del Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare risorse in tempi record alle catego… -