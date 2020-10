Cagliari, Marin: “Messo da parte all’Ajax, qui sento fiducia. Ecco a chi mi ispiro, i miei obiettivi…” (Di martedì 27 ottobre 2020) "Non so cosa sia successo all'Ajax, a un certo punto mi hanno messo da parte. Forse si aspettavano qualcosa di più. Chi ho ammirato nel mio ruolo? Xavi e tanto Pirlo. Sono cresciuto guardando i suoi video su Youtube".Sono le parole di Razvan Marin che, intervenuto ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", si è soffermato sull'inizio della sua esperienza di Serie A soffermandosi sui suoi obiettivi e sulla sua parentesi all'Ajax."Voglio giocare nei campionati migliori. E la Serie A lo è. Qui tutto procede bene, squadra forte e gruppo composto da bravi ragazzi. Fisicamente sto bene e sento la fiducia dell'allenatore". Leggi su mediagol (Di martedì 27 ottobre 2020) "Non so cosa sia successo all'Ajax, a un certo punto mi hanno messo da. Forse si aspettavano qualcosa di più. Chi ho ammirato nel mio ruolo? Xavi e tanto Pirlo. Sono cresciuto guardando i suoi video su Youtube".Sono le parole di Razvanche, intervenuto ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", si è soffermato sull'inizio della sua esperienza di Serie A soffermandosi sui suoi obiettivi e sulla sua parentesi all'Ajax."Voglio giocare nei campionati migliori. E la Serie A lo è. Qui tutto procede bene, squadra forte e gruppo composto da bravi ragazzi. Fisicamente sto bene eladell'allenatore".

