Barcellona, Koeman: «Partita di livello. Rispettiamo la Juventus» (Di martedì 27 ottobre 2020) Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 «Le partite decisive sono quelle tra grandi squadre che vogliono arrivare il più lontano possibile. La Juve gioca in casa e per noi è importante arrivare al risultato giocando il calcio che ci piace. Vogliamo creare quante più opportunità ma Rispettiamo il rivale. Sarà una Partita di grande livello». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Ronald, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro laRonald, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 «Le partite decisive sono quelle tra grandi squadre che vogliono arrivare il più lontano possibile. La Juve gioca in casa e per noi è importante arrivare al risultato giocando il calcio che ci piace. Vogliamo creare quante più opportunità mail rivale. Sarà unadi grande». Leggi su Calcionews24.com

Cucciolina96251 : RT @juventibus: ?? #ANALISITATTICA #JUVEBARCELLONA ?????? Altra prova importante per Mister Andrea Pirlo, che affronta il Barcellona del neo… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#JuventusBarcellona - i convocati di #Koeman: out #Coutinho e lo squalificato #Pique - Cucciolina96251 : RT @GiovaAlbanese: Programma vigilia #JuveBarca ?? ?? 11.15 Allenamento #Juventus ?? 14.00 Conferenza #Pirlo ?? 18.15 Walkaround #Barcellona ??… - DenisDecorte : Convocati Barcellona: la lista di Koeman per la gara con la Juve via @OneFootball. Leggilo qui: - UgoBaroni : RT @CorSport: #Barcellona, allarme difesa per #Koeman: ecco i convocati per la #Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Koeman Barcellona, Koeman: «Partita di livello. Rispettiamo la Juventus» Calcio News 24 Barcellona, Koeman: "Sarà una grande sfida, spero che Ronaldo ci sia"

Ronald Koeman si prepara ad affrontare la Juventus nella sfida ... Miralem Pjanic torna a Torino per la prima volta da avversario dopo il suo trasferimento al Barcellona: "Sono molto emozionato, ...

Barcellona, Koeman: «Partita di livello. Rispettiamo la Juventus»

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in ...

Ronald Koeman si prepara ad affrontare la Juventus nella sfida ... Miralem Pjanic torna a Torino per la prima volta da avversario dopo il suo trasferimento al Barcellona: "Sono molto emozionato, ...Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in ...