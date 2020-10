Atalanta-Ajax in tv e streaming | dove vederla

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 ottobre 2020) I bergamaschi sfidano in casa i Lancieri nella 2ª giornata del Gruppo D di Champions League:vederein tv eSecondo impegno nel Girone D di Champions League per l’di Gian Piero Gasperini, che sfida in casa l’di Erik Ten Hag. La Dea ha al momento 3 punti, mentre gli olandesi si trovano a quota 0, avendo perso la gara d’esordio con il Liverpool.: la partita si giocherà martedì 27 ottobre 2020 nello scenario del Gewiss Stadium. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00 e la gara sarà diretta dallo sloveno Damir Skomina.sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, sui canali Sky ...