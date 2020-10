A 45 anni va a letto con il mal di testa atrice: quando si sveglia la mattina non riesce più a parlare e ha il corpo bloccato ma… (Di martedì 27 ottobre 2020) Questa è la storia di una donna di 45 anni che soffre di una sindrome molto particolare che vi sbalordirà. Tutto è iniziato una sera, quando è andata a letto con un terribile mal di testa. Chiaramente pensava che si trattasse di un banale mal di testa, niente di cui doversi preoccupare; tuttavia, qualcosa poi è andato per il verso sbagliato… “Avevo solo un mal di testa” Dunque, dicevamo, questa donna di 45 anni, proveniente dall’Arizona, ha una sindrome particolarissima che le fa dimenticare la propria lingua ma le permette di parlarne altri cinque, si definisce Sindrome da accanto straniero. Una malattia molto rara che fa parlare in altre lingue, assurdo. La malattia le è stata ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 ottobre 2020) Questa è la storia di una donna di 45che soffre di una sindrome molto particolare che vi sbalordirà. Tutto è iniziato una sera,è andata acon un terribile mal di. Chiaramente pensava che si trattasse di un banale mal di, niente di cui doversi preoccupare; tuttavia, qualcosa poi è andato per il verso sbagliato… “Avevo solo un mal di” Dunque, dicevamo, questa donna di 45, proveniente dall’Arizona, ha una sindrome particolarissima che le fa dimenticare la propria lingua ma le permette di parlarne altri cinque, si definisce Sindrome da accanto straniero. Una malattia molto rara che fain altre lingue, assurdo. La malattia le è stata ...

ZZiliani : Avete letto bene: la #Juventus, che non aveva i soldi per pagare gli stipendi ai giocatori (dovrà corrispondere 4 m… - Davide : Morto un uomo in Uruguay: una volta anni fa aveva letto un quotidiano italiano - alone73x1 : @2849Dama Mi licenziano dopo 10 anni...pensavoche tu l avessi letto sulla mia pagina - Darianina1 : @Sarinski_ Sono andata a cercare perché ma sentita (poi è successo abbastanza vicino dove vivo) ma ho letto 36 anni… - afradoc : RT @ZZiliani: Avete letto bene: la #Juventus, che non aveva i soldi per pagare gli stipendi ai giocatori (dovrà corrispondere 4 mensilità a… -

Ultime Notizie dalla rete : anni letto Sul mio letto è stato appoggiato un oggetto che 3 anni fa era stato a contatto con dello sperma... Diregiovani In provincia il Covid uccide ancora: morta una donna di 83 anni

una donna massese di 83 anni positiva al coronavirus è morta. E' la vittima 194 dall'inizio dell'epidemia. Unico dato leggermanete incoraggiante è il numero dei contagi che registra una leggera ...

A 45 anni va a letto con il mal di testa atrice: quando si sveglia la mattina non riesce più a parlare e ha il corpo bloccato ma…

Questa è la storia di una donna di 45 anni che soffre di una sindrome molto particolare che vi sbalordirà. Tutto è iniziato una sera, quando è andata a letto con un terribile mal di testa.

una donna massese di 83 anni positiva al coronavirus è morta. E' la vittima 194 dall'inizio dell'epidemia. Unico dato leggermanete incoraggiante è il numero dei contagi che registra una leggera ...Questa è la storia di una donna di 45 anni che soffre di una sindrome molto particolare che vi sbalordirà. Tutto è iniziato una sera, quando è andata a letto con un terribile mal di testa.