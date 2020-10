Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2020 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 26 OTTOBREORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA VIA APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO; RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DI VIA PORTUENSE IN DIREZIONE OSTIA; IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO L’ORDINANZA DELLACHE VIETA GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DALLE 24 FINO ALLE 5 DEL MATTINO. DA GIANGUIDO ...