Usa e Ue lanciano il dialogo sulla Cina (e Pechino s’arrabbia) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Venerdì il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo e l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell hanno inaugurato con una telefonata il dialogo strategico sulla Cina tra le due diplomazie (il Servizio europeo per l’azione esterna a Bruxelles e il dipartimento di Stato a Washington). Come si legge nella dichiarazione congiunta, i due “hanno convenuto di proseguire gli incontri a livello di alti funzionari ed esperti su temi quali i diritti umani, la sicurezza e il multilateralismo. Il prossimo incontro ad alto livello tra il vicesegretario di Stato e il segretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna si terrà a metà novembre 2020”. L’ATTESA PER LE ELEZIONI Annunciato a giugno con il sì di ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 ottobre 2020) Venerdì il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo e l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell hanno inaugurato con una telefonata ilstrategicotra le due diplomazie (il Servizio europeo per l’azione esterna a Bruxelles e il dipartimento di Stato a Washington). Come si legge nella dichiarazione congiunta, i due “hanno convenuto di proseguire gli incontri a livello di alti funzionari ed esperti su temi quali i diritti umani, la sicurezza e il multilateralismo. Il prossimo incontro ad alto livello tra il vicesegretario di Stato e il segretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna si terrà a metà novembre 2020”. L’ATTESA PER LE ELEZIONI Annunciato a giugno con il sì di ...

rickysamp69 : RT @guidoolimpio: Usa lanciano allarme rapimenti nel Nagorno. Nota segue medesimo avviso per Turchia. - guidoolimpio : Usa lanciano allarme rapimenti nel Nagorno. Nota segue medesimo avviso per Turchia. - infoiteconomia : Google un 'monopolio', Usa lanciano azione antitrust - cinziadc21 : RT @guidoolimpio: Usa lanciano allarmi attentati/rapimenti in Turchia, nel mirino cittadini americani (e non solo). - gplanet_news : Basta mascherine usa e getta: pediatri italiani e @zerowasteeurope e @ACP_it lanciano il monito @Tuttoscuola… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa lanciano Il cartello internazionale degli anti-abortisti: gli Usa lanciano la sfida all'Onu la Repubblica Brand Usa: "Turismo ultimo a ripartire"

Per la seconda edizione della Brand Usa Travel Week Europe ha optato per ... “Il marketplace che abbiamo lanciato va in questa direzione – aggiunge il manager -. Siamo pronti ad ispirare ...

Borsa: nuova impennata di contagi piega i listini, Milano chiude a -1,8%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 ott - L'andamento dei contagi da coronavirus, che fa registrare quotidianamente nuovi record in molti ...

Per la seconda edizione della Brand Usa Travel Week Europe ha optato per ... “Il marketplace che abbiamo lanciato va in questa direzione – aggiunge il manager -. Siamo pronti ad ispirare ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 ott - L'andamento dei contagi da coronavirus, che fa registrare quotidianamente nuovi record in molti ...