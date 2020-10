Un contagio in 4 mesi. Anche la Cuccarini contro le chiusure di Conte (Di lunedì 26 ottobre 2020) Anche Lorella Cuccarini si chiede perché il governo Conte chiuda cinema e teatri se in questi luoghi negli ultimi 4 mesi si è verificato soltanto un contagio Covid. La conduttrice tv se lo chiede e pretende di avere risposte. Cultura e spettacolo sono in grave sofferenza e l'ennesimo lockdown imposto da Conte rischia di stendere definitivamente l'intero settore. "C'è tanta rabbia. E preoccupazione. Per tutte quelle persone costrette a fermarsi. Persone che avevano già resistito per mesi, senza alcun tipo di aiuto. Che si sono poi rimboccate le maniche per lavorare in sicurezza - scrive la Cuccarini su Facebook - In tanti hanno chiesto un prestito, investendo denaro per adeguarsi alle normative. Oggi, arriva una ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020)Lorellasi chiede perché il governochiuda cinema e teatri se in questi luoghi negli ultimi 4si è verificato soltanto unCovid. La conduttrice tv se lo chiede e pretende di avere risposte. Cultura e spettacolo sono in grave sofferenza e l'ennesimo lockdown imposto darischia di stendere definitivamente l'intero settore. "C'è tanta rabbia. E preoccupazione. Per tutte quelle persone costrette a fermarsi. Persone che avevano già resistito per, senza alcun tipo di aiuto. Che si sono poi rimboccate le maniche per lavorare in sicurezza - scrive lasu Facebook - In tanti hanno chiesto un prestito, investendo denaro per adeguarsi alle normative. Oggi, arriva una ...

lorepregliasco : Esattamente. Abbiamo avuto mesi per attrezzarci ma non lo abbiamo fatto, e oggi il contagio corre molto più velocem… - BianchiLuigia : RT @maddai_: Chiudono cinema, teatri, sale da concerto. Anche se in questi mesi c’è stato UN SOLO contagio su 347mila spettatori. Così non… - tempoweb : Un contagio in 4 mesi. Anche la Cuccarini contro le chiusure di Conte #lorellacuccarini #giuseppeconte #lockdown… - carseri : RT @CarloV48472671: @maxdantoni Ricordiamoci marzo. Il lockdown doveva durare due settimane, è durato due mesi... non c’è alcuna evidenza c… - Mterryf1 : RT @tancredipalmeri: Angela Merkel durante una riunione interna con rappresentanti dei Laender ha detto: “Ci aspettano mesi molto difficil… -

Ultime Notizie dalla rete : contagio mesi Covid, cosa è cambiato in 6 mesi Avvenire "Quasi un quarto dei lavoratori di metro e autobus a New York ha contratto il Covid"

Ma la società smentisce: “La reale percentuale dei contagi è il 7%”. Nel mese di agosto, la New York University ha inviato questionari a un campione di dipendenti, chiedendo loro di condividere in ...

Covid: Inail, in risalita contagi Piemonte, 30 decessi

Dopo il ridimensionamento dei mesi estivi sono di nuovo in risalita i casi di contagio da Coronavirus in Piemonte che si conferma seconda regione per numero di denunce (15% dei casi totali), preceduta ...

Ma la società smentisce: “La reale percentuale dei contagi è il 7%”. Nel mese di agosto, la New York University ha inviato questionari a un campione di dipendenti, chiedendo loro di condividere in ...Dopo il ridimensionamento dei mesi estivi sono di nuovo in risalita i casi di contagio da Coronavirus in Piemonte che si conferma seconda regione per numero di denunce (15% dei casi totali), preceduta ...