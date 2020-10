Strega per Amore su Paramount Network torna la storica sitcom tutti i giorni alle 20:15 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Strega per Amore la storica sitcom torna in tv su Paramount Network tutti i giorni alle 20:15 Nuovo appuntamento cult su Paramount Network (canale 27 del digitale e Tivùsat, 158 di Sky in HD) che riporta in tv Strega per Amore dal 26 ottobre dalle 20:15 dal lunedì al venerdì con ampio spazio anche sul sito web e sui canali social. Una serie nata negli anni ’60 su NBC come risposta al successo di Vita da Strega di ABC capace di trascinare lo spettatore in un mondo immaginifico, fatto di incantesimi, sogni ad occhi aperti e lampade in grado di esaudire qualsiasi desiderio! Barbara Eden (due ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 26 ottobre 2020)perlain tv su20:15 Nuovo appuntamento cult su(canale 27 del digitale e Tivùsat, 158 di Sky in HD) che riporta in tvperdal 26 ottobre d20:15 dal lunedì al venerdì con ampio spazio anche sul sito web e sui canali social. Una serie nata negli anni ’60 su NBC come risposta al successo di Vita dadi ABC capace di trascinare lo spettatore in un mondo immaginifico, fatto di incantesimi, sogni ad occhi aperti e lampade in grado di esaudire qualsiasi desiderio! Barbara Eden (due ...

