Scossa di terremoto nel Sud Italia. Paura e gente che si riversa in strada (Di lunedì 26 ottobre 2020) È accaduto dopo il terremoto delle scorse ore avvenuto al Nord, durante ledell'alba di questa mattina, Lunedì 26 Ottobre, se n'è verificata un'altra al Sud Italia. Intorno alle prime ore della giornata di oggi, 26 ottobre 2020, precisamente alle 4:52 è accaduto quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Si è verificata una forte Scossa di terremoto di magnitudo 3.6. Un movimento ondulatorio dalla portata considerevole. A causa di ciò, la gente, intimorita, è corsa in strada, ma stando a quanto si è appreso finora, sembrerebbe che non siano stati registrati gravi danni a persone o a cose, nonostante il forte choc percepito dalle persone in strada.

