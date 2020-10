Scoperta rivoluzionaria: c’è acqua sulla luna. E non sarebbe nemmeno poca – VIDEO (Di lunedì 26 ottobre 2020) Scoperta potenzialmente rivoluzionaria legata alla luna. La colonizzazione del satellite della terra potrebbe essere più semplice del previsto, giacché c’è acqua (in abbondanza) sulla luna e potrebbe essere più accessibile del previsto. L’annuncio è arrivato dalla Nasa in diretta streaming. Secondo due studi pubblicati su Nature, il telescopio Sofia ha rilevato la “firma spettrale” della … L'articolo Scoperta rivoluzionaria: c’è acqua sulla luna. E non sarebbe nemmeno poca – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 26 ottobre 2020)potenzialmentelegata alla. La colonizzazione del satellite della terra potrebbe essere più semplice del previsto, giacché c’è(in abbondanza)e potrebbe essere più accessibile del previsto. L’annuncio è arrivato dalla Nasa in diretta streaming. Secondo due studi pubblicati su Nature, il telescopio Sofia ha rilevato la “firma spettrale” della … L'articolo: c’è. E nonNewNotizie.it.

La polvere magica che è buona e fa bene: la rivoluzionaria scoperta ottenuta dagli scarti dell'uva

La NASA ha scoperto acqua sulla superficie della Luna che resiste anche alla luce del sole

C'è acqua sulla Luna. È certo. E si trova anche in una zona illuminata dal Sole e visibile dalla Terra. Non si conosce ancora in che modo è arrivata sul nostro satellite e come è immagazzinata, ma è l ...

Identificato un nuovo efficientissimo batterio elettroattivo

Uno studio presenta un nuovo batterio elettroattivo rivelatosi ancora più efficiente di quello considerato finora il più importante.

C'è acqua sulla Luna. È certo. E si trova anche in una zona illuminata dal Sole e visibile dalla Terra. Non si conosce ancora in che modo è arrivata sul nostro satellite e come è immagazzinata, ma è l'inizio di nuove scoperte.

Uno studio presenta un nuovo batterio elettroattivo rivelatosi ancora più efficiente di quello considerato finora il più importante.