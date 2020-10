Sampdoria | Ranieri | «Ho già vinto la Coppa Italia Voglio andare avanti»

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Claudio, allenatore della, ha presentato la sfida dicontro la Salernitana – VIDEO Claudio, allenatore della, ha presentato la sfida dicontro la Salernitana. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMP NEWS 24 «La Salernitana è seconda in classifica in Serie B, sta facendo molto bene. Sarà l’occasione per dare una chance a quei ragazzi che si stanno impegnando tantissimo in allenamento ma fino a questo momento hanno giocato meno. Tantissimi anni fa holae anche la Superna, ci tengo ad...

ItaSportPress : Sampdoria, Ranieri pensa alla Coppa Italia: 'Ci tengo, l'ho vinta e voglio che i ragazzi dimostrino il loro valore'… - genovatoday : Sampdoria-Salernitana, probabili formazioni Coppa Italia: Ranieri cambia modulo? - infoitsport : Una Sampdoria 'alla Ranieri' - infoitsport : Sampdoria, Ranieri e le tre vittorie consecutive: la statistica da inizio 2019 - infoitsport : E se la Sampdoria di Ranieri vincesse lo Scudetto come il Leicester? -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ranieri

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha presentato la sfida di Coppa Italia contro la Salernitana. «La Salernitana è seconda in classifica in Serie B, sta facendo molto bene. Sarà l’occasione ...Tempo di Coppa Italia per la Sampdoria. Domani, martedì, arriva al “Ferraris” la Salernitana per il terzo turno della competizione che ha segnato la storia blucerchiata e Claudio Ranieri spiega come ...