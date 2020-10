Sacile | nutria intrappolata | intervengono i Vigili del Fuoco per liberarla

Leggi su udine20

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ideldi Pordenone sono intervenuti attorno alle 16.00 in centro città a, tra le bancarelle del mercatino dell’usato, per liberare unafinita in una vasca nell’ambito di un cantiere sul fiume Livenza, da cui non riusciva ad uscire.Idelhanno quindi raggiunto la vasca con un’asta telescopica e recuperato il grosso roditore, per rimetterlo poi in libertà tra gli applausi dei presenti.