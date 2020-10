“Questa volta è vero”. Mara Venier, arriva la conferma. È lei stessa a confessare quello che sta succedendo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mara Venier è stata ospite di “Che tempo che fa”, il programma condotto da Fabio Fazio. La “signora della domenica” ha confermato che dalla prossima stagione non sarà al timone di Domenica In. Pare che la decisione della “zia” sia ormai definitiva. E all’origine della scelta c’è la necessità di dedicarsi maggiormente alla famiglia e in generale alla propria vita privata. Quanto ha detto da Fazio fa il paio con le frasi che Mara Venier ha rilasciato al magazine Oggi qualche giorno fa. Nonostante tutto, a breve sarà impegnata anche con Lo Zecchino d’Oro: “Non so se farò ancora Domenica In. Sono un po’ stanca. Farò lo Zecchino d’Oro, non da concorrente! Se lo faccio con Maria De Filippi? ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020)è stata ospite di “Che tempo che fa”, il programma condotto da Fabio Fazio. La “signora della domenica” hato che dalla prossima stagione non sarà al timone di Domenica In. Pare che la decisione della “zia” sia ormai definitiva. E all’origine della scelta c’è la necessità di dedicarsi maggiormente alla famiglia e in generale alla propria vita privata. Quanto ha detto da Fazio fa il paio con le frasi cheha rilasciato al magazine Oggi qualche giorno fa. Nonostante tutto, a breve sarà impegnata anche con Lo Zecchino d’Oro: “Non so se farò ancora Domenica In. Sono un po’ stanca. Farò lo Zecchino d’Oro, non da concorrente! Se lo faccio con Maria De Filippi? ...

RobertoBurioni : Questa volta il Sen. Siri ha ragione. Molti pazienti (non il 99%, ma molti) con COVID-19 possono essere diagnostica… - chetempochefa : 'Qua non c'è niente da scherzare, è una cosa seria. Bisogna rispettare le regole. E se lo dice una ribelle come me,… - LaStampa : Il grido di bar, palestre e cinema: “Questa volta non ci rialzeremo” - kmvttr : @arismydw ma non lo soo anche la prima volta sono scoppiata a ridere HAHAHA mia madre era tipo: “questa non è mia figlia scusate” - isabellazampol1 : RT @Lavarra: Deprimente (letteralmente) Prima si difende il bar dei tramezzini demonizzando lo #smartworking con mezzi pubblici inefficien… -

Ultime Notizie dalla rete : “Questa volta DAN BROWN ospite d'onore al Festival "Anteprime" a Pietrasanta Seven Press