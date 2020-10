“Prima sostegno poi lockdown”: a Napoli la protesta dei disperati (Di lunedì 26 ottobre 2020) Napoli torna a protestare sulle chiusure imposte dal nuovo Dpcm del Governo. Lo slogan è: “Prima sostegno poi lockdown”. Forse sembrerà un pò ‘forte’ la parola “disperati” ma bisogna chiamare le cose con il loro nome. Chi da oggi dovrà chiudere nuovamente l’attività commerciale già bersagliata dalla prima fase della pandemia, non può che ritenersi disperato. Perché il lavoro era appena ricominciato, per vedere i primi frutti si sarebbero dovuti aspettare mesi, ma si blocca nuovamente tutto. Si fermano teatri, cinema, palestre, piscine, cerimonie, fiere, bar e ristoranti dovranno rispettare orari rigidi, si ferma lo spettacolo ancora una volta. Un comparto e un indotto da 300-350 mila aziende in tutta ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020)torna are sulle chiusure imposte dal nuovo Dpcm del Governo. Lo slogan è: “Primapoi lockdown”. Forse sembrerà un pò ‘forte’ la parola “” ma bisogna chiamare le cose con il loro nome. Chi da oggi dovrà chiudere nuovamente l’attività commerciale già bersagliata dalla prima fase della pandemia, non può che ritenersi disperato. Perché il lavoro era appena ricominciato, per vedere i primi frutti si sarebbero dovuti aspettare mesi, ma si blocca nuovamente tutto. Si fermano teatri, cinema, palestre, piscine, cerimonie, fiere, bar e ristoranti dovranno rispettare orari rigidi, si ferma lo spettacolo ancora una volta. Un comparto e un indotto da 300-350 mila aziende in tutta ...

PaoloGentiloni : Successo sui mercati finanziari per la prima emissione di 17 miliardi per #SURE. Sostegno alla cassa integrazione #Bond, #socialbond - CdGherardesca : Ho iniziato l'ultimo giorno di prove prima della puntata ??Stiamo preparando una performance divertente che porterà… - simeonegiovanni : Complimenti alla squadra! Felice per la nostra prima vittoria e per i miei primi 5??0?? gol in Italia, grazie a tut… - jo_morelli_ : RT @Carloalvino: #JuventusVerona Ci comunicano dall’Istituto Luce che a breve, dopo un’attenta ed opportuna censura, saranno proposte per… - partenopeoswiss : RT @Carloalvino: #JuventusVerona Ci comunicano dall’Istituto Luce che a breve, dopo un’attenta ed opportuna censura, saranno proposte per… -

Ultime Notizie dalla rete : “Prima sostegno WESTERN UNION ANNUNCIA I PROGRAMMI BENEFICIARI DI PASS, L'INIZIATIVA CHE TRASFORMA I PASSAGGI DI UEFA EUROPA LEAGUE IN GIORNI DI EDUCAZIONE Seven Press