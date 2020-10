Nottingham Forest in difficoltà: contro la crisi in arrivo il nipote di Alberto II (Di lunedì 26 ottobre 2020) Diciannovesimo posto in classifica. Basta questa indicazione per fornire un'idea del momento a dir poco difficile del Nottingham Forest. Il club, vincitore di due Coppe dei Campioni nel 1979 e nel 1980, non sembra riuscire a raddrizzare una stagione partita nella maniera peggiore. Dunque serve un aiuto importante per invertire la tendenza.NOBILEInfatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Nottingham avrebbe messo sotto contratto per due anni Louis Ducruet. Se il nome dice poco agli appassionati, il curriculum è di tutto rispetto. Il monegasco è stato uno dei dirigenti protagonisti dell'ascesa del Monaco negli ultimi anni, culminata con l'incredibile vittoria nella Liga e nella semifinale di Champions nel 2017. E poi c'è un altro aspetto sorprendente: Ducruet è il quindicesimo in linea di successione ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 26 ottobre 2020) Diciannovesimo posto in classifica. Basta questa indicazione per fornire un'idea del momento a dir poco difficile del. Il club, vincitore di due Coppe dei Campioni nel 1979 e nel 1980, non sembra riuscire a raddrizzare una stagione partita nella maniera peggiore. Dunque serve un aiuto importante per invertire la tendenza.NOBILEInfatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, ilavrebbe messo sotto contratto per due anni Louis Ducruet. Se il nome dice poco agli appassionati, il curriculum è di tutto rispetto. Il monegasco è stato uno dei dirigenti protagonisti dell'ascesa del Monaco negli ultimi anni, culminata con l'incredibile vittoria nella Liga e nella semifinale di Champions nel 2017. E poi c'è un altro aspetto sorprendente: Ducruet è il quindicesimo in linea di successione ...

