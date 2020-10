‘Live – Non è la D’Urso’, è scontro in diretta tra la Marchesa d’Aragona e Barbara D’Urso: ecco cos’è successo! (Video) (Di lunedì 26 ottobre 2020) scontro in diretta ieri sera a Live – Non è La D’Urso tra la padrona di casa e la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. Tra gli ospiti del salotto serale di Barbara D’Urso, proprio l’ex gieffina, che non appena ha appreso che la conduttrice avrebbe mandato in onda un filmato su di lei, ha esternato con i suoi soliti toni pacati e la sua verve di non essere molto contenta di ciò e di aver preso accordi perché il suo ruolo fosse esclusivamente quello di opinionista: Tra poco mi accapiglio, perché mi era stato garantito dal mio agente che finalmente dopo diverse volte che vengo qui con immenso piacere – e ringrazio – non sarei stata oggetto di tiro al bersaglio. Sarebbe stata una serata dove i patti venivano rispettati, cioè mi ... Leggi su isaechia (Di lunedì 26 ottobre 2020)inieri sera a Live – Non è La D’Urso tra la padrona di casa e laDaniela Del SD’Aragona. Tra gli ospiti del salotto serale diD’Urso, proprio l’ex gieffina, che non appena ha appreso che la conduttrice avrebbe mandato in onda un filmato su di lei, ha esternato con i suoi soliti toni pacati e la sua verve di non essere molto contenta di ciò e di aver preso accordi perché il suo ruolo fosse esclusivamente quello di opinionista: Tra poco mi accapiglio, perché mi era stato garantito dal mio agente che finalmente dopo diverse volte che vengo qui con immenso piacere – e ringrazio – non sarei stata oggetto di tiro al bersaglio. Sarebbe stata una serata dove i patti venivano rispettati, cioè mi ...

Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @luigidimaio ?? Live - Non è la d'Urso, Canale 5 ?? 21:15 ?? #noneladurso - juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - GrandeFratello : Questa sera rivivi gli anni ‘20 con noi! Ti aspettiamo su MediasetExtra, live su Mediaset Play e su tutti i nostri… - IsaeChia : ‘#Live - #NonelaDUrso’, è scontro in diretta tra la #MarchesadAragona e #BarbaradUrso: ecco cos'è successo! - uolller : RT @petunianelsole: In una giornata cupa, cupissima, per questo Paese dove va a parlare il ministro Di Maio? A “Live non è la D’Urso”. -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Live Non B2BIG® Live 2020: il 23 e 24 ottobre a Bologna torna l'evento dell'anno sul marketing B2B in Italia, con un tema speciale Fortune Italia