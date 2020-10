Lazio, Inzaghi ritrova Milinkovic e Marusic. Furto a casa di Correa correa (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si comincia a fare sul serio a Formello. Inzaghi prepara la sfida di Champions contro il Bruges ma rinvia le prove vere e proprie a domani. Le notizie positive dal campo arrivano da Milinkovic e ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si comincia a fare sul serio a Formello.prepara la sfida di Champions contro il Bruges ma rinvia le prove vere e proprie a domani. Le notizie positive dal campo arrivano dae ...

11contro11 : I fratelli nel calcio: dagli Insigne agli Inzaghi, dai Cannavaro ai Lukaku #Brescia #Inter #Lazio #Livorno #Napoli… - LALAZIOMIA : Daniele De Rossi: “Inzaghi? Non ci avrei mai scommesso” - IlmsgitSport : Lazio, Inzaghi recupera Milinkovic, Leiva in dubbio per il Bruges - ilmessaggeroit : Lazio, Inzaghi recupera Milinkovic, Leiva in dubbio per il Bruges - UomoRango : RT @laziolibera: Lazio, Inzaghi ritrova Milinkovic in vista della Champions League -