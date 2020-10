L’Aria che tira, David Parenzo conduttore. Merlino in quarantena, ma fa la spalla da casa (Di lunedì 26 ottobre 2020) David Parenzo finisce alla guida de L’Aria che tira. Una sorpresa per gli spettatori del talk di La7 che, lunedì mattina, non hanno trovato alla conduzione Myrta Merlino. Si tratta di un cambio provvisorio, conseguente alla notizia che già venerdì scorso aveva portato alla sospensione del programma, con la positività al covid di uno dei redattori. A spiegare la situazione ci ha pensato la diretta interessata, in apertura (qui il video): “Va tutto bene, voglio spiegare perché in questi giorni mi vedrete da casa. Un nostro autore, Francesco Magnani, è risultato positivo. Sta bene e abbiamo dovuto applicare il protocollo. Io ho fatto il primo tampone ed è negativo, aspetto di fare il secondo. Abbiamo dovuto chiedere una grande cortesia al primo ... Leggi su tvblog (Di lunedì 26 ottobre 2020)finisce alla guida de L’Aria che. Una sorpresa per gli spettatori del talk di La7 che, lunedì mattina, non hanno trovato alla conduzione Myrta. Si tratta di un cambio provvisorio, conseguente alla notizia che già venerdì scorso aveva portato alla sospensione del programma, con la positività al covid di uno dei redattori. A spiegare la situazione ci ha pensato la diretta interessata, in apertura (qui il video): “Va tutto bene, voglio spiegare perché in questi giorni mi vedrete da. Un nostro autore, Francesco Magnani, è risultato positivo. Sta bene e abbiamo dovuto applicare il protocollo. Io ho fatto il primo tampone ed è negativo, aspetto di fare il secondo. Abbiamo dovuto chiedere una grande cortesia al primo ...

borghi_claudio : Oh vedete che non dicevo una cosa campata per aria... anche qui, quanto fiato sprecato, quanta mistificazione del p… - riotta : Difficile ricordare giornalismo così mansueto come con l'attuale governo. I leoncini da tastiera del populismo che… - CristianCastro : Buon compleanno mamma, ho realizzato tutti i miei sogni grazie a te, sei più che aria per me, semplicemente l'unica… - Candyyy2910____ : @verdebaleno Ma da quando c’è l’ha stai sempre male o solo ultimamente? Perché a me era successo l’anno scorso e te… - SweetShock1 : @Boboj29 Boh,secondo me non ci sta più con la biocca,mentalmente non é più lo stesso giocatore.Probabilmente per lu… -