Juventus-Barcellona mercoledì su Canale 5 in chiaro? Orario e canale diretta (Di lunedì 26 ottobre 2020) La seconda giornata del Gruppo G della Champions League 2020/2021 proporrà lo scontro tra titani, con protagonisti Juventus e Barcellona. Il match sarà una prova del 9 per entrambi gli organici, in difficoltà nei rispettivi campionati nazionali: i bianconeri dovranno superare le difficoltà numeriche, mentre i blaugrana sono chiamati a rispondere dopo l'insuccesso nel 'Clasico'. La sfida andrà in scena mercoledì 28 ottobre, dalle ore 21.00: diretta televisiva in chiaro su canale 5, con streaming garantito mediante l'applicazione Mediaset Play. In alternativa, Sportface.it aggiornerà i propri lettori con articoli inerenti all'atteso confronto.

