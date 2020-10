Icardi: “E’ stato un anno di transizione. Adesso iniziamo una nuova vita” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Intervistato da sport.fr, Mauro Icardi si è raccontato sul suo primo anno al Paris Saint-Germain: “Non appena sono arrivato qui mi sono adattato rapidamente. L’anno scorso, con la famiglia, è stato un anno di transizione perché mia moglie era rimasta in Italia con i bambini che frequentavano la scuola a Milano. Non sapevamo se sarei rimasto a Parigi oppure no perché ero in prestito al club. Abbiamo fatto un anno avanti e indietro, quest’anno abbiamo deciso di portare tutto qui e di iniziare una nuova vita. Sono molto felice e ben adattato. Foto: twitter Ligue 1 L'articolo Icardi: “E’ stato un anno di ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 ottobre 2020) Intervida sport.fr, Maurosi è raccontato sul suo primoal Paris Saint-Germain: “Non appena sono arrivato qui mi sono adattato rapidamente. L’scorso, con la famiglia, èundiperché mia moglie era rimasta in Italia con i bambini che frequentavano la scuola a Milano. Non sapevamo se sarei rimasto a Parigi oppure no perché ero in prestito al club. Abbiamo fatto unavanti e indietro, quest’abbiamo deciso di portare tutto qui e di iniziare unavita. Sono molto felice e ben adattato. Foto: twitter Ligue 1 L'articolo: “E’undi ...

