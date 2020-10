Gerry Scotti positivo al Covid-19: “Volevo essere io a dirvelo, sto abbastanza bene. Forza e coraggio” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il contagio da Covid-19 sembra non risparmiare nessuno, compresi i personaggi del mondo dello spettacolo e della TV. Proprio nelle ultime ore un altro volto noto del piccolo schermo ha confermato di essere positivo al coronavirus. Si tratta di Gerry Scotti, che ha scelto di comunicare personalmente la positività attraverso un post pubblicato sulla sua bacheca Instagram. “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”, scrive il popolare conduttore, pubblicando anche una foto dove si mostra sorridente davanti ad un microfono. Il post di Scotti è diventato virale: tantissimi i commenti di sostegno nei ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il contagio da-19 sembra non risparmiare nessuno, compresi i personaggi del mondo dello spettacolo e della TV. Proprio nelle ultime ore un altro volto noto del piccolo schermo ha confermato dial coronavirus. Si tratta di, che ha scelto di comunicare personalmente la positività attraverso un post pubblicato sulla sua bacheca Instagram. “Volevoio a: ho contratto il-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”, scrive il popolare conduttore, pubblicando anche una foto dove si mostra sorridente davanti ad un microfono. Il post diè diventato virale: tantissimi i commenti di sostegno nei ...

