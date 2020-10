Finto trasloco | nel camion decine di chili di droga | vale 750mila euro Due in carcere

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Erano stati fermati per un normale controllo, ma i carabinieri hanno fatto centro: nel loro furgone c'erano quasi 80di marijuana . Il fatto risale a sabato sera: i carabinieri del Nucleo ...

Ultime Notizie dalla rete : Finto trasloco

Firenze, 26 ottobre 2020 - Erano stati fermati per un normale controllo, ma i carabinieri hanno fatto centro: nel loro furgone c'erano quasi 80 chili di marijuana. Il fatto risale a sabato sera: i car ...L'uomo utilizzava nove telecamere per controllare l'esterno della propria abitazione. Sequestrati circa 15 grammi di cocaina. In attesa dell'udienza di convalida è stato posto ai domiciliari ...