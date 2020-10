Emergenza coronavirus, la Farnesina sconsiglia i viaggi all'estero (Di lunedì 26 ottobre 2020) Considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all'estero se non per ragioni strettamente necessarie. Lo si legge ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) Considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, laraccomanda a tutti i connazionali di evitareall'se non per ragioni strettamente necessarie. Lo si legge ...

(AGR) “Ho voluto convocare per via telematica questo pomeriggio una nuova riunione del COC, il Centro operativo comunale, per affrontare la nuova emergenza legata al Covid-19 alla luce dell’ultimo ...

Covid Italia, bollettino di oggi 26 ottobre: 17mila nuovi casi, ma meno tamponi

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 526.008 test. I pazienti guariti sono 6.018. Gli attualmente positivi 8.279. Abruzzo Sono 348 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in ...

