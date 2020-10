Dpcm, cosa si può e non si può fare da oggi: i parrucchieri sono aperti, al ristorante non più di 4 al tavolo, è raccomandato non muoversi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non si può andare in palestra o in piscina, niente film al cinema o spettacoli a teatro. Al bar e al ristorante si consuma prima delle 18, anche la domenica, ma non ci si può sedere in più di 4 attorno allo stesso tavolo. Alle scuole superiori torna la didattica a distanza: almeno il 75% delle lezioni – ma è possibile diventino anche il 100% – è online. Per gli sportivi niente sci, mentre proseguono solo i campionati nazionali. Estetisti, parrucchieri e barbieri possono continuare a lavorare. Si può anche andare nei musei – ingressi contingentati – e a fare shopping, a patto di rimanere nel negozio solo il tempo utile all’acquisto. Basta feste, anche dopo matrimoni o altre cerimonie. Infine, gli spostamenti: non ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non si può andare in palestra o in piscina, niente film al cinema o spettacoli a teatro. Al bar e alsi consuma prima delle 18, anche la domenica, ma non ci si può sedere in più di 4 attorno allo stesso. Alle scuole superiori torna la didattica a distanza: almeno il 75% delle lezioni – ma è possibile diventino anche il 100% – è online. Per gli sportivi niente sci, mentre proseguono solo i campionati nazionali. Estetisti,e barbieri poscontinuare a lavorare. Si può anche andare nei musei – ingressi contingentati – e ashopping, a patto di rimanere nel negozio solo il tempo utile all’acquisto. Basta feste, anche dopo matrimoni o altre cerimonie. Infine, gli spostamenti: non ci ...

borghi_claudio : HAHAHAHAHA No, non salta la Nadef, sono stati bravissimi GUALTIERI E PATUANELLI a FARE DI CONTO CON LE RISORSE ATTU… - borghi_claudio : 'SONO STATI BRAVISSIMI GUALTIERI E PATUANELLI A FARE DI CONTO' Un ingegnere edile e uno storico. Ma cosa mi tocca… - IlContiAndrea : Le solite domande ficcanti ??????? ma nessuno che chieda: “Presidente parliamo di responsabilità. In questi mesi cosa… - Snoopy16466 : RT @fattoquotidiano: DAVIDE CRIPPA (M5S) Al Fatto parla del Dpcm e soprattutto di cosa non ha funzionato in queste settimane [L'intervista… - ricrrooll : RT @fattoquotidiano: DAVIDE CRIPPA (M5S) Al Fatto parla del Dpcm e soprattutto di cosa non ha funzionato in queste settimane [L'intervista… -