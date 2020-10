'Diamoci una mossa', camminare in sicurezza con Uisp e Società della salute (Di lunedì 26 ottobre 2020) La partecipazione è totalmente gratuita, ma è necessaria la prenotazione che può essere effettuata telefonando al numero 0571.711533 oppure inviando una mail all'indirizzo empolivaldelsa@Uisp.it. Il ... Leggi su lanazione (Di lunedì 26 ottobre 2020) La partecipazione è totalmente gratuita, ma è necessaria la prenotazione che può essere effettuata telefonando al numero 0571.711533 oppure inviando una mail all'indirizzo empolivaldelsa@.it. Il ...

ledaefrati : diamoci tutti una calmata... vediamo se quaranta giorni saranno sufficienti o no!!!!! - BTSxArmy1673 : RT @BANGTANITA_B1CS: ? #svegliarmy ? Pronti per affrontare una nuova settimana? ? Diamoci la giusta carica attraverso la musica dei @BTS_tw… - AttilioDAnnibal : @luigidimaio @Mov5Stelle Si, però, a quando la riorganizzazione del MoVimento? Diamoci una mossa! - parkalice2402 : RT @BANGTANITA_B1CS: ? #svegliarmy ? Pronti per affrontare una nuova settimana? ? Diamoci la giusta carica attraverso la musica dei @BTS_tw… - ely_letitbe : La mia collega positiva, io negativa. Siamo state per la maggior parte del tempo nella stessa stanza chiusa... ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Diamoci una Diamoci una mossa, ripartono le camminate di salute a cura di Uisp Empoli Valdelsa gonews Sequestrate 13 milioni di piante di cannabis: “Mai vista una coltivazione così gigantesca”

Si tratta di uno dei più grandi sequestri di cannabis nella storia australiana. La polizia ha trovato e sequestrato 13 milioni di piante di canapa per un valore di 40 milioni di dollari. Siamo nella z ...

'Diamoci una mossa', camminare in sicurezza con Uisp e Società della salute

Empoli, 26 ottobre 2020 - Da domani, martedì 27 ottobre, via alle passeggiate del progetto 'Diamoci una mossa', che ha come ente capofila la Società della salute Empolese Valdelsa e vede la collaboraz ...

Si tratta di uno dei più grandi sequestri di cannabis nella storia australiana. La polizia ha trovato e sequestrato 13 milioni di piante di canapa per un valore di 40 milioni di dollari. Siamo nella z ...Empoli, 26 ottobre 2020 - Da domani, martedì 27 ottobre, via alle passeggiate del progetto 'Diamoci una mossa', che ha come ente capofila la Società della salute Empolese Valdelsa e vede la collaboraz ...