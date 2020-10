Detto Fatto copia Barbara D’Urso, il dettaglio non passa inosservato (Di lunedì 26 ottobre 2020) Detto Fatto copia Barbara D’Urso? Il dettaglio che hanno notato i fan fa pensare che abbiano preso spunto da una frase cult della nota conduttrice. Barbara D’Urso (fonte da @carmelitaBarbaradurso)Questo pomeriggio torna su Rai 2 Detto Fatto, il programma di Bianca Guaccero dopo una lunga pausa è nuovamente in onda e si prepara a stupire i fan con numerose novità tra cui una nuova rubrica. Jonathan Kashanian si occuperà infatti di una porzione di programma che strizza l’occhio al talk, che si affiancherà alla sua solita rubrica sul gossip e il mondo dello spettacolo che porta avanti da anni. Proprio la rubrica di Kashian, ex vincitore del Grande Fratello, è ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020)D’Urso? Ilche hanno notato i fan fa pensare che abbiano preso spunto da una frase cult della nota conduttrice.D’Urso (fonte da @carmelitadurso)Questo pomeriggio torna su Rai 2, il programma di Bianca Guaccero dopo una lunga pausa è nuovamente in onda e si prepara a stupire i fan con numerose novità tra cui una nuova rubrica. Jonathan Kashanian si occuperà infatti di una porzione di programma che strizza l’occhio al talk, che si affiancherà alla sua solita rubrica sul gossip e il mondo dello spettacolo che porta avanti da anni. Proprio la rubrica di Kashian, ex vincitore del Grande Fratello, è ...

AlessiaMorani : “L’obiettivo del governo è di mantenere la paura, perché attraverso la paura riesce a mantenere se stesso”. Lo ha d… - matteograndi : Uno statista avrebbe fatto scelte impopolari subito, ma con un orizzonte temporale certo. Un pavido avrebbe rimand… - chetempochefa : 'Un'esperienza come quella che ho passato io non la auguro a nessuno di loro. Come ho sempre detto, possiamo divert… - Vany19787191 : @countexpaxts RIGIRARE? MA CHI HA RIGIRATO COSA? Chi ha detto che lui non la sta sgridando per il fatto che si è in… - wallsxivcarus : RT @gooldenxhs: IO L’HO DETTO CHE AVREBBE FATTO QUALCOSA INERENTE ALL’ITALIA, IL TRAMONTO SULLA COSTIERA AMALFITANA È ALLE 17:05 -