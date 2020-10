Coronavirus, Testa positiva: "Virus insidioso. Rispettate le regole" (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA - Irma Testa è risultata positiva al CoronaVirus. L'atleta azzurra ha scoperto di essere stata contagiata durante il ritiro di Assisi. " Ho sempre rispettato le regole, eppure l'ho preso: sono ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA - Irmaè risultataal. L'atleta azzurra ha scoperto di essere stata contagiata durante il ritiro di Assisi. " Ho sempre rispettato le, eppure l'ho preso: sono ...

ROMA - Irma Testa è positiva al Coronavirus. L'atleta azzurra ha scoperto di esserlo durante il ritiro di Assisi. "Ho sempre rispettato le regole, eppure l'ho preso: sono positiva, questo virus è ...

COVID: Boxer Testa tests positive

ROME, OCT 26 - Irma Testa, the first Italian woman boxer to compete in the Olympics at the age of 18 in Rio, told ANSA Monday she had tested positive for COVID-19. "I've always respected the rules, an ...

ROME, OCT 26 - Irma Testa, the first Italian woman boxer to compete in the Olympics at the age of 18 in Rio, told ANSA Monday she had tested positive for COVID-19. "I've always respected the rules, an ...