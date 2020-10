Ciaccheri | passi avanti a tavolo Centrosinistra

Ultime Notizie dalla rete : Ciaccheri passi

RomaDailyNews

Lorena LoiaconoÈ tutto pronto, pulito e curato come a Roma se ne vedono davvero pochi. Il parco di via Grotta Perfetta, tra altalene nuovissime e scivoli colorati, aspetta solo che qualcuno vada ..."Calenda si auto-candida" Sappiamo quale stampa lo appoggerà Non sappiamo: Con quale strategia per Roma? Con quali competenze e saperi su Roma? Con quale squadra per Roma? Espresso da o in sintonia co ...