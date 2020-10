Calciomercato Juventus | Chelsea ancora su Dybala | proposto uno scambio

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Pauloha giocato per la prima volta da titolare in questa stagione nella sfida di ieri contro l’Hellas Verona. Nonostante non siano arrivati i tre punti, l’argentino è stato tra i migliori in campo e ha illuminato lo Stadium con le sue giocate per 90′. Il gol non è arrivato solo per una questione di centimetri, con una sfortunata traversa a dire di no. Sullo sfondo la questione rinnovo ècalda con Paratici che ha confermato di essere in contatto con gli agenti del giocatore per poter arrivare alla conclusione desiderata. Intanto iltorna forte su “La Joya“. LEGGI ANCHE:, retroscena Ronaldo: doppio ok per l'addio LEGGI ANCHE:, Paratici ...