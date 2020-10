Barcellona, lesione del bicipite per Coutinho: sarà out contro la Juventus (Di lunedì 26 ottobre 2020) Antivigilia di preoccupazioni in casa Barcellona. Dopo il ko contro il Real Madrid nel Clasico, i blaugrana sono chiamati al complicato impegno di Champions League contro la Juventus. In occasione della gara dell’Allianz Stadium il tecnico del Barça non potrà contare su Philippe Coutinho che ha riportato la lesione del bicipite femorale della coscia sinistra. contro i bianconeri, inoltre, sarà assente anche Gerard Piquè, squalificato a seguito dell’espulsione all’esordio contro il Ferencvaros. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Antivigilia di preoccupazioni in casa. Dopo il koil Real Madrid nel Clasico, i blaugrana sono chiamati al complicato impegno di Champions Leaguela. In occasione della gara dell’Allianz Stadium il tecnico del Barça non potrà contare su Philippeche ha riportato ladelfemorale della coscia sinistra.i bianconeri, inoltre, sarà assente anche Gerard Piquè, squalificato a seguito dell’espulsione all’esordioil Ferencvaros.

