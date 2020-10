Traffico Roma del 25-10-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione sull’autosole ilè bloccato per un incidente nel tratto compreso tra Ponzanono-soratte e lo svincolo per la diramazioneNord in direzionedisagi anche sul tratto Urbano dell’a24 Ci sono code per un incidente nel tratto compreso tra lo svincolo di via Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est per colazione è scorrevole sul Raccordo Anulare restiamo a distanza da lunedì 26 ottobre chiusura di ristoranti bar gelaterie dalle 18 alle 5 del giorno successivo la domenica e giorni festivi possono rimanere aperti e sul limite di orario invece per la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive ma solo per i propri clienti per i dettagli di queste altre notizie puoi consultare il ...