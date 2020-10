Traffico Roma del 25-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 ottobre 2020) LuceverdeBuona giornata ben trovati a questo aggiornamento sulla via Aurelia verso Civitavecchia un incidente rallenta iltra Torrimpietra è l’uscita Palidoro Passoscuro mentre sulla via Cristoforo Colombo si rallenta a causa di un veicolo in panne all’altezza di via di Malafede in direzione mare sulla via trionfale avvenuto un incidente vicino a via Mario Fani in questo caso escludono ripercussioni prevista per le 14 la riapertura di via Veneto in direzione di piazza Barberini Al momento ilin arrivo da piazzale Brasile viene deviato verso Corso d’Italia Oppure verso via di Porta Pinciana alle 16 la riapertura di viale Baccelli strada dove sono in Corso lavori alle alberature ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto ...