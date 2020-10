Si raccomanda di non raccomandare. La strigliata di Giacalone al governo (Di domenica 25 ottobre 2020) Non commentai le misure specifiche, di progressivo contenimento e poi di blocco. Non le commento neanche adesso. Sono decisioni difficili, nessuno ha in tasca idee risolutive, si brancola nel buio per ogni dove. Faccio quattro osservazioni. 1. Far circolare le bozze dei provvedimenti è divenuta furbizia stucchevole. Finisce con il distorcere la realtà e indurre a valutarli in confronto a quanto era stato surrettiziamente anticipato, anziché misurarli in rapporto alla realtà che si deve affrontare. Induce dibattiti sulle ipotesi, laddove si parla di interessi vitali che richiederebbero comunicazione precisa e univoca. 2. I contrasti fra governo e Regioni si svolgono a turni alterni e posizioni cangianti: se il primo propone tanto alcune delle seconde ribattono meno, e viceversa. Che senso ha? Non difficile: scaricamento di ... Leggi su formiche (Di domenica 25 ottobre 2020) Non commentai le misure specifiche, di progressivo contenimento e poi di blocco. Non le commento neanche adesso. Sono decisioni difficili, nessuno ha in tasca idee risolutive, si brancola nel buio per ogni dove. Faccio quattro osservazioni. 1. Far circolare le bozze dei provvedimenti è divenuta furbizia stucchevole. Finisce con il distorcere la realtà e indurre a valutarli in confronto a quanto era stato surrettiziamente anticipato, anziché misurarli in rapporto alla realtà che si deve affrontare. Induce dibattiti sulle ipotesi, laddove si parla di interessi vitali che richiederebbero comunicazione precisa e univoca. 2. I contrasti frae Regioni si svolgono a turni alterni e posizioni cangianti: se il primo propone tanto alcune delle seconde ribattono meno, e viceversa. Che senso ha? Non difficile: scaricamento di ...

