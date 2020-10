Rifiuti di plastica | dove finiscono quelli Ue dopo lo stop cinese all’import L’Est Europa punto di transito per spedizioni illecite in Asia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 ottobre 2020) A circa due anni e mezzo dal divieto imposto dalla Cina di importaredie non potendo contare su un sistema di riciclo capace di assorbire l’accumulo, all’non basta aver ‘dirottato’ iverso i paesi del Sud-Esttico come Malesia, Thailandia e Indonesia o verso la Turchia, che tra il 2016 e il 2018 ha aumentato di sette volte le sue importazioni. Perché fino al bando di Pechino le esportazioni diplastici in Cina rappresentavano l’85% del totale europeo. Così in alcuni paesi, come Italia e Spagna, sono aumentati i roghi di. Mentredell’dell’Est hanno assunto un ruolo strategico come nuovi importatori, a volte anche ...