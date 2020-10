Raoul Bova in lutto a Verissimo, il dolore dell’attore: “Sono finito al tappeto” (Di domenica 25 ottobre 2020) Esaurita la fase di maggior dolore, Raoul Bova è finalmente apparso pronto a raccontare pubblicamente il dramma che diversi mesi fa ne ha sconvolto l’equilibrio familiare; la scomparsa della madre, venuta a mancare lo scorso dicembre, nel periodo di prima diffusione del Covid. Il panico dei mesi successivi ha impedito all’attore e alla compagna Rocio Munoz Morales di approfondire le cause del decesso, lasciando perennemente nel dubbio la famiglia della donna. Oggi, ospite a Verissimo, Bova ha finalmente ricordato quei terribili giorni, rivelando tutto il dolore apparentemente passato inosservato agli occhi delle telecamere. “Nessuno sa se sia stato il Covid, ma le domande non mi aiutavano”: i terribili mesi dopo la morte della madre nel ricordo di ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 25 ottobre 2020) Esaurita la fase di maggiorè finalmente apparso pronto a raccontare pubblicamente il dramma che diversi mesi fa ne ha sconvolto l’equilibrio familiare; la scomparsa della madre, venuta a mancare lo scorso dicembre, nel periodo di prima diffusione del Covid. Il panico dei mesi successivi ha impedito all’attore e alla compagna Rocio Munoz Morales di approfondire le cause del decesso, lasciando perennemente nel dubbio la famiglia della donna. Oggi, ospite aha finalmente ricordato quei terribili giorni, rivelando tutto ilapparentemente passato inosservato agli occhi delle telecamere. “Nessuno sa se sia stato il Covid, ma le domande non mi aiutavano”: i terribili mesi dopo la morte della madre nel ricordo di ...

WeCinema : #RomaFF15 Sul red carpet di oggi, la golden hour è per @GabrieleMuccino, Raoul Bova e @RocioMMorales! Stasera in an… - PancakeItaliano : E inutile che cercate di farmi shippare la Woods con Raoul Bova, io spero Bova muoia presto - PancakeItaliano : FERMI TUTTI CALM YOUR TATAS HOLD THE HORSES QUELLO É RAOUL BOVA RAOUL 'SCUSA SE TI CHIAMO AMORE' BOVA. CHE ****CAZZ… - soulofdreamer_ : RT @WeCinema: #RomaFF15 Sul red carpet di oggi, la golden hour è per @GabrieleMuccino, Raoul Bova e @RocioMMorales! Stasera in anteprima il… - Methamorphose30 : @MatteoSelfinio @GiusCandela iva zanicchi, damante e raoul bova sono già andati in tipo un'anno e mezzo di trasmiss… -