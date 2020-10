Prima vittoria stagionale per Bergamo contro Perugia (Di domenica 25 ottobre 2020) IL TABELLINO- ZANETTI Bergamo - BARTOCCINI FORTINFISSI Perugia 3-1, 25-17 25-20 19-25 27-25, ZANETTI Bergamo: Valentin 2, Loda 13, Moretto 7, Lanier 28, Enright 9, Dumancic 7, Fersino, L,, Mio Bertolo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) IL TABELLINO- ZANETTI- BARTOCCINI FORTINFISSI3-1, 25-17 25-20 19-25 27-25, ZANETTI: Valentin 2, Loda 13, Moretto 7, Lanier 28, Enright 9, Dumancic 7, Fersino, L,, Mio Bertolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Prima vittoria A1 donne, Bergamo festeggia la prima vittoria La Gazzetta dello Sport Avellino Calcio, un’altra vittoria: al Partenio 3-1 contro la Casertana

Casertana in dieci uomini e tutto facile per l’Avellino che ottiene la vittoria con il raddoppio di Maniero pronto ... Turris – nuovamente al Partenio – sospesa per pioggia alla prima giornata di ...

Orgoglio Grifo, terza vittoria consecutiva e vetta ad un passo

Prosegue il buon momento del Grifo, che batte anche la Vis Pesaro centrando così la terza vittoria consecutiva e portandosi a ridosso della vetta. Dopo un primo tempo modesto, i biancorossi hanno ...

