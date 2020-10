Nuovo Dpcm: sospese le attività di piscine e palestre fino al 24 novembre (Di domenica 25 ottobre 2020) Secondo quanto disposto dal Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, fino al 24 novembre sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali. L’unica eccezione riguarda i centri culturali, ricreativi e sociali, coloro che effettuano assistenza e quelli con presidio sanitario obbligatorio. Via libera anche per le attività dei centri di addestramento e di riabilitazione. Di seguito quando si legge nel Dpcm: “Ferma restando la sospensione dell’attivita’ di piscine e palestre, l’attivita’ sportiva di base e l’attivita’ motoria in generale svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Secondo quanto disposto dalfirmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte,al 24sonole attività di, centri natatori, centri benessere e centri termali. L’unica eccezione riguarda i centri culturali, ricreativi e sociali, coloro che effettuano assistenza e quelli con presidio sanitario obbligatorio. Via libera anche per le attività dei centri di addestramento e di riabilitazione. Di seguito quando si legge nel: “Ferma restando la sospensione dell’attivita’ di, l’attivita’ sportiva di base e l’attivita’ motoria in generale svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ...

LegaSalvini : BASSETTI STRONCA IL NUOVO #DPCM DI CONTE: 'RISTORANTI CHIUSI ALLE 18? NON RISOLVE NULLA' - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, stasera parla #Conte - LegaSalvini : ++ VESPA CONTRO IL NUOVO DPCM ++ - Il_TerzoUomo : Nel nuovo DPCM chiuderanno anche i podcast? Non lo sappiamo. Nel dubbio qui c'è l'ultima puntata. ?? - respiriamoinsie : E’ stato firmato il nuovo DPCM per contrastare L epidemia COVID 19. Quanto affronteremo nelle prossime settimane… -