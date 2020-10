L'Olimpia mette in riga anche la Fortitudo a Bologna, 81-72,. Ma con l'Alba Berlino in Eurolega sarà un altro rinvio (Di domenica 25 ottobre 2020) Pokerissimo dell'Olimpia. Altra vittoria, questa volta sul campo della Fortitudo Bologna, 82-71 il finale,. Ben quattro giocatori biancorossi in doppia cifra, ovvero Shields, 17 punti,, Datome, 16,, ... Leggi su leggo (Di domenica 25 ottobre 2020) Pokerissimo dell'. Altra vittoria, questa volta sul campo della, 82-71 il finale,. Ben quattro giocatori biancorossi in doppia cifra, ovvero Shields, 17 punti,, Datome, 16,, ...

