Hans Rosbaud, un’edizione ‘totale’ per ricordare il grande direttore d’orchestra (Di domenica 25 ottobre 2020) Hans Rosbaud è un nome che a molti amanti della musica cosiddetta classica di ultima generazione, adusi per lo più ai grandi nomi dello star-system e al mercato discografico delle majors non dirà molto. Eppure è il nome di un autentico gigante della musica del Novecento, un sottile indagatore dei testi dei maestri della tradizione austro-tedesca e un paladino instancabile dei compositori a lui contemporanei, soprattutto. Il suo vastissimo repertorio spaziava da Rameau a Xenakis passando per il classicismo viennese, Brahms, Wagner su, su risalendo fino a Webern e Boulez (di cui fu maestro). Ebbene l’attività poliedrica che svolse fu associata per lo più a orchestre considerate ‘secondarie’: quelle radiofoniche tedesche in particolare e a quella della radio di Baden-Baden con cui più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020)è un nome che a molti amanti della musica cosiddetta classica di ultima generazione, adusi per lo più ai grandi nomi dello star-system e al mercato discografico delle majors non dirà molto. Eppure è il nome di un autentico gigante della musica del Novecento, un sottile indagatore dei testi dei maestri della tradizione austro-tedesca e un paladino instancabile dei compositori a lui contemporanei, soprattutto. Il suo vastissimo repertorio spaziava da Rameau a Xenakis passando per il classicismo viennese, Brahms, Wagner su, su risalendo fino a Webern e Boulez (di cui fu maestro). Ebbene l’attività poliedrica che svolse fu associata per lo più a orchestre considerate ‘secondarie’: quelle radiofoniche tedesche in particolare e a quella della radio di Baden-Baden con cui più ...

clikservernet : Hans Rosbaud, un’edizione ‘totale’ per ricordare il grande direttore d’orchestra - Noovyis : (Hans Rosbaud, un’edizione ‘totale’ per ricordare il grande direttore d’orchestra) Playhitmusic -… - ilfattoblog : Hans Rosbaud, un’edizione ‘totale’ per ricordare il grande direttore d’orchestra -

Ultime Notizie dalla rete : Hans Rosbaud Hans Rosbaud, un’edizione ‘totale’ per ricordare il grande direttore d’orchestra Il Fatto Quotidiano