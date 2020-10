Giù dalla finestra muore sul colpo, ma è giallo: il suo corpo ridotto così (Di domenica 25 ottobre 2020) È un vero e proprio giallo quello che sta affrontando la Squadra Mobile di Genova in queste ore. Ieri mattina, prima dell’alba, un uomo di 74 anni, Franco Giovanni Rapuzzi, è volato dalla finestra della stanza in cui stava trascorrendo gli arresti domiciliari. L’uomo era accusato di maltrattamenti e violenza sessuale. Una settimana fa la Procura ne aveva chiesto il processo immediato. A quel processo Rapuzzi non ci arriverà mai, morto in strada dopo quel volo. Ma la causa della morte non sarebbero le ferite riportate per il salto. L’uomo era stato, infatti, accoltellato prima ancora di essere lanciato dalla finestra. Secondo le prime ricostruzioni della Mobile all’interno della stessa stanza c’erano con lui altri tre uomini. Anche se nessuno è ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) È un vero e proprioquello che sta affrontando la Squadra Mobile di Genova in queste ore. Ieri mattina, prima dell’alba, un uomo di 74 anni, Franco Giovanni Rapuzzi, è volatodella stanza in cui stava trascorrendo gli arresti domiciliari. L’uomo era accusato di maltrattamenti e violenza sessuale. Una settimana fa la Procura ne aveva chiesto il processo immediato. A quel processo Rapuzzi non ci arriverà mai, morto in strada dopo quel volo. Ma la causa della morte non sarebbero le ferite riportate per il salto. L’uomo era stato, infatti, accoltellato prima ancora di essere lanciato. Secondo le prime ricostruzioni della Mobile all’interno della stessa stanza c’erano con lui altri tre uomini. Anche se nessuno è ...

gennaromigliore : Massima solidarietà a @paolofratter di @SkyTG24, vigliaccamente aggredito in diretta mentre svolgeva il suo lavoro.… - borghi_claudio : @malatempora9 Non si poteva fare altro e se per un qualsiasi motivo nonostante tutto fossimo stati ancora al govern… - LegaSalvini : Giù le mani dalla Lombardia. - RoccoGulli : Il #DPCM di oggi parla di interruzione dei campionati non professionistici degli sport da contatto: vuol dire che i… - lixangl : perfavore chiudete le scuole così non mi butto giù dalla finestra non ce la faccio già più -

Ultime Notizie dalla rete : Giù dalla Dopo il volo giù da una scarpata la Mercedes S 400 Hybrid è ancora pressoché intatta autoblog.it