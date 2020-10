Fiorentina-Udinese, le formazioni ufficiali (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono state rese note le formazioni di Fiorentina e Udinese, gara in programma alle ore 18 all’Artemio Franchi di Firenze. Queste le scelte di Iachini e Gotti: Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Vlahovic. All: Giuseppe Iachini. Udinese (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. All: Luca Gotti. Foto: twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono state rese note ledi, gara in programma alle ore 18 all’Artemio Franchi di Firenze. Queste le scelte di Iachini e Gotti:(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Vlahovic. All: Giuseppe Iachini.(3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. All: Luca Gotti. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

acffiorentina : ??| Il nostro XI Fiorentina ?? Udinese #ForzaViola ??#Fiorentina #FiorentinaUdinese Powered by @MediacomCable - AlexClassicTips : @alex81720438 @IamHedo @1playdaily Fiorentina vs Udinese - acffiorentina : ?????? Fiorentina ?? Udinese #ForzaViola ??#Fiorentina #FiorentinaUdinese - Chrisopher76 : RT @acffiorentina: ?? | In campo per il riscaldamento Forza Viola!! ?????? Fiorentina ?? Udinese #ForzaViola ??#Fiorentina #FiorentinaUdin… - Mediagol : #SerieA, #Fiorentina-#Udinese: le formazioni ufficiali. Iachini sceglie la coppia Vlahovic-Callejon -